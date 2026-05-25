Два ребенка и пятеро взрослых погибли в ДНР при атаках ВСУ

В результате атак ВСУ на территорию ДНР погибли семь человек, включая двоих детей, еще 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеграм-канале .

Наиболее тяжелый удар пришелся по Калининскому району Горловки, где беспилотник атаковал автомобиль «Нива». Погибла семья — мужчина и женщина, а также двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

Еще несколько человек стали жертвами атак БПЛА в Макеевке, Дебальцеве и Савельевке. Среди пострадавших есть дети и подростки, а также сотрудники скорой помощи, прибывшие для эвакуации раненых после удара в Горловке.

Атаки беспилотников также зафиксировали в Донецке, Енакиево, Пантелеймоновке, Селидово и других населенных пунктах республики. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших.

В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели четырех человек, включая двоих детей, в результате украинской атаки в Калининском районе города.