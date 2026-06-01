Эксперты МАГАТЭ осмотрели пострадавший от удара дрона ВСУ энергоблок ЗАЭС

Удар украинского беспилотника по зданию машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции не привел к выбросу радиации, но значительно повысил риски выхода площадки из строя. Об этом в интервью «Вестям» рассказал директор станции Юрий Черничук.

Он добавил, что приехавшим для фиксации последствий удара по станции экспертам МАГАТЭ показали пострадавшее помещение изнутри.

«Они это увидели своими глазами, увидели то оптоволокно, те части этого беспилотного летательного аппарата, который атаковал станцию, атаковал блок», — заявил Черничук.

Директор станции добавил, что при самом плохом сценарии энергетический блок мог полностью выйти из строя без возможности восстановления. Кроме того, это повышает угрозы выброса радиоактивных элементов в окружающую среду.

«Любые удары по любому объекту, который находится на территории атомной станции, потенциально могут привести к радиационной аварии», — пояснил Черничук.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что удары угрожают не только станции, но и хранящемуся на открытых площадках отработанному ядерному топливу, которое может разлететься по территории не только Украины, но и сопредельных стран.

Он добавил, что в понедельник, 1 июня, обсудит ситуацию на Запорожской атомной электростанции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Вся эта история с радиацией не признает государственных границ. Играя с этим огнем и позволяя накалять страсти вокруг ЗАЭС, очевидно, руководители европейских стран ставят под прямую угрозу свои народы, свои города и свои территории», — привел заявление Лихачева «Интерфакс».

Запущенный украинскими боевиками беспилотник взорвался около здания машинного блока Запорожской атомной электростанции в минувшую субботу, 30 мая. Гендиректор Росатома заявил, что оператор управлял летательным аппаратом по оптоволоконному кабелю, а значит, понимал, куда направляет дрон.