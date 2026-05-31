Ребенок погиб, шесть взрослых ранены в Геническе в результате атаки БПЛА ВСУ

Ребенок погиб, шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Геническе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребенок 2020 года рождения», — сказал он.

Ранее ВСУ несколько раз в течение дня атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Там повредили административное здание, школа бокса, несколько жилых домов и машин.

Утром в Херсонской области была ранена женщина, ехавшая в рейсовом автобусе, а накануне от вражеских БПЛА пострадали шесть жителей региона — трое мужчин, две женщины и подросток.