Трое ремонтников погибли, один тяжело ранен при атаке ВСУ в Углегорске

При атаке ВСУ на автомобиль ремонтной бригады в Углегорске погибли три сотрудника ГУП ДНР «Вода Донбасса». Еще один ремонтник пострадал, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Три мирных жителя республики погибли, еще пять пострадали сегодня из-за атак ударными БПЛА ВФУ. <…> В Углегорске при атаке на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников ГУП ДНР „Вода Донбасса“. <…> Четвертый сотрудник <…> получил крайне тяжелые ранения. За его жизнь борются горловские медики», — сообщил Пушилин.

Также ранения средней тяжести получил мужчина на автодороге Харцызск — Иловайск. В Горловке пострадал мужчина, еще двое — в Амвросиевке, один из них в тяжелом состоянии.

Пушилин отметил, что повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники, легковой автомобиль.