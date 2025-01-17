Бойцы ВС РФ подняли триколор на окраине села Времевка в ДНР

Российские военные подняли флаг в селе Времевка в ДНР после боев с украинскими войсками. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, штурмовики мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» продвинулись. Сейчас они закрепляются на позициях.

«В селе на здании по улице Партизанская перед мостом установлен российский флаг», — сказал он.

До этого российское Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Времевку, улучшив свое тактическое положение. Украинские боевики потеряли до 240 человек.

Ранее Рогов сообщал, что российские бойцы вошли на южные окраины села, начались бои за его освобождение. С запада Времевка примыкает к Великой Новоселке, где находится крупный логистический и командный пункт украинских боевиков.