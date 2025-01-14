Поселок городского типа Великая Новоселка и село Времьевка утратили прежнее значение для Вооруженных сил Украины, поэтому командование может приказать вывести войска из них. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об этом в эфире телеканала «Звезда» .

Находясь на стыке ДНР с Запорожской областью, Великая Новоселка играла роль крупного узла. Кимаковский сообщил, что после того, как российские войска разрушили мост около Нового Комара и перерезали проезд в сторону Запорожской области, ситуация изменилась. По словам советника главы республики, этот поселок, как и Курахово, утратил для ВСУ прежнее значение.

«Сейчас уже ведется разговор о выводе не только из Великой Новоселки, но и Времьевки. Там совокупно бригадная группа ВСУ», — сказал он.

Кимаковский сообщил также об успехах российских войск в районе Димитрова (украинское название — Мирноград). Они перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, а с другой стороны от села Шевченко направились к Удачному и Котлину.