Российские войска начали бои на окраине Времевки в ДНР

Российские войска начали бои за освобождение села Времевка на границе Запорожской области и ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Наши войска вошли на южные окраины Времевки. Начались бои», — заявил он.

Этот населенный пункт примыкает с запада к Великой Новоселке, в которой находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Другим ее предместьем является Нескучное, из которого, по словам Рогова, полностью удалось выбить украинских боевиков к 13 января.

При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что эти населенные пункты уже утратили прежнее значение для ВСУ, поэтому украинское командование может отдать приказ вывести из них войска. В Великой Новоселке и Времевке, по его оценкам, совокупно находится бригадная группа украинской армии.