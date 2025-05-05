«РВ»: «Отважные» почти выбили ВСУ из Котляровки и зашли в Новоалександровку

Бойцы группировки войск «Центр» с неофициальным названием «Отважные» начали выбивать ВСУ из села Котляровка на западе ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Отважные» теснят украинских боевиков, продвигаясь к административной границе Днепропетровской области. Они уже находятся на расстоянии всего в 2,5 километра до нее.

Бойцы приблизились к границам Днепропетровской области еще на одном участке Покровского фронта.

«На Новопавловском направлении российские войска захватили Успеновку и зашли в Новоалександровку», — сообщили украинские ресурсы.

Ранее российские бойцы вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, а также уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах.

В феврале российские военные зачистили от боевиков ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Крымское в ДНР.