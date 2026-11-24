Иностранные наемники отрезали пальцы российским разведчикам, попавшим в плен в зоне спецоперации. Об этом ТАСС заявил бывший боец штурмовой бригады с позывным Арлекин.

Он объяснил, что иностранные наемники пленили группу российских военнослужащих.

«Двоих из них казнили, а одного забрали в плен — пальцы отрезали. То есть достаточно жестокие люди были», — отметил Арлекин.

Боец добавил, что видел французов, британцев и австралийцев. По его словам, иностранцы дислоцировались в Артемовске и в лесах вдоль трассы между Изюмом и Славянском.

Арлекин добавил, что получил тяжелое ранение, после чего освоил новую военно-учетную специальность. Теперь он выполняет задачи в курском приграничье.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, как украинский вербовщик заманивал молодых мужчин подписать контракт с ВСУ. Мошенник обещал, что новобранцев отправят в элитный отряд, однако их записывали в штурмовики.