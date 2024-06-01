Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России — безумно. Такое заявление сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X .

«Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена — наделение Украины полномочиями наносить удары по целям в… России. Используя наше оружие», — написал политик.

Президент США Джо Байден «разрешил» ВСУ наносить удары американским оружием по целям на территории России, но лишь близ Харьковской области. Глава Штатов некоторое время сомневался, но его убедили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Тем не менее, Украина разочаровалась из-за лишь частичного снятия запрета на удары. Хотя попытки ударов американским оружием со стороны ВСУ уже совершались.