Украина разочаровалась из-за лишь частичного снятия запрета на удары вглубь России

Politico: Зеленский обсудит с главой Пентагона расширение возможностей Украины

Фото: РИА «Новости»

Украинское руководство разочаровалось лишь частичным снятием запрета США на применение американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщило издание Politico.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — сказано в материале газеты.

Журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Пентагона Ллойдом Остином расширение возможностей для ВСУ.

Ранее стало известно, что Байден разрешил Украине осуществлять удары по России американским оружием, потому что его убедили в этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. По их словам, ВСУ должны использовать военную технику Запада, чтобы выполнять боевые задачи на Харьковском направлении.

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