Украина разочаровалась из-за лишь частичного снятия запрета на удары вглубь России

Украинское руководство разочаровалось лишь частичным снятием запрета США на применение американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщило издание Politico .

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — сказано в материале газеты.

Журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Пентагона Ллойдом Остином расширение возможностей для ВСУ.

Ранее стало известно, что Байден разрешил Украине осуществлять удары по России американским оружием, потому что его убедили в этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. По их словам, ВСУ должны использовать военную технику Запада, чтобы выполнять боевые задачи на Харьковском направлении.