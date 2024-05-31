Песков: попытки ВСУ ударить оружием США по России уже происходили

Попытки ударов американским оружием по территории России уже совершаются. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно», — сказал он.

Это красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в украинский конфликт.

Ранее Соединенные Штаты долго сомневались, позволять ли Украине бить американским оружием по территории России. Позже иностранные журналисты сообщили, что американский президент Джо Байден втайне дал такое разрешение.

Крымский депутат обвинил лидера Штатов в диверсиях против России. По его мнению, США поразила политическая деградация, а сам Байден толкает общество к третьей мировой войне.