Байден под давлением Салливана и Блинкена разрешил ВСУ атаковать Россию американским оружием
Politico: Салливан и Блинкен убедили Байдена разрешить удары ВСУ по России
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен убедили главу Штатов Джо Байдена в необходимости разрешить Украине использовать оружие США для ударов по российской территории. Об этом сообщила газета Politico.
«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», — сказано в материале.
Журналисты узнали, что Байден встретился с советником по национальной безопасности еще 15 мая. Это связано с визитом украинской делегации в Вашингтон, во время которого парламентарии Украины заявили об уязвимости позиций ВСУ и требовали у американского правительства снятия запрета.
Во время обсуждений в Белом доме на Украину прибыл Блинкен для разговора с местными чиновниками. По итогам визита госсекретарь встретился с Байденом.
«Разговор с Блинкеном 17 мая еще раз убедил президента, что это правильный шаг», — сказано в публикации издания.
До этого появилась информация, что Байден втайне разрешил Украине атаковать российскую территорию американским оружием. Удары якобы помогут ВСУ защитить свой второй по величине город — Харьков.