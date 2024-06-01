Байден под давлением Салливана и Блинкена разрешил ВСУ атаковать Россию американским оружием

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен убедили главу Штатов Джо Байдена в необходимости разрешить Украине использовать оружие США для ударов по российской территории. Об этом сообщила газета Politico .

«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», — сказано в материале.

Журналисты узнали, что Байден встретился с советником по национальной безопасности еще 15 мая. Это связано с визитом украинской делегации в Вашингтон, во время которого парламентарии Украины заявили об уязвимости позиций ВСУ и требовали у американского правительства снятия запрета.

Во время обсуждений в Белом доме на Украину прибыл Блинкен для разговора с местными чиновниками. По итогам визита госсекретарь встретился с Байденом.

«Разговор с Блинкеном 17 мая еще раз убедил президента, что это правильный шаг», — сказано в публикации издания.

До этого появилась информация, что Байден втайне разрешил Украине атаковать российскую территорию американским оружием. Удары якобы помогут ВСУ защитить свой второй по величине город — Харьков.