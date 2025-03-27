Беженка из ДНР притворилась мертвой, чтобы спастись от украинских боевиков

Жительница города Селидово в Донецкой Народной Республике спасалась от боевиков ВСУ, притворившись мертвой. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости» .

По словам беженки, в один из дней она вышла за водой и увидела, как украинские боевики расстреляли мирного жителя. Чтобы скрыться от бойцов ВСУ, она забежала в магазин, легла на пол и притворилась мертвой. Добраться до дома местная жительница смогла только ночью.

Ранее другая жительница Селидова — Лилия Полякова — рассказала, как подразделения ВСУ перед отступлением из населенного пункта расстреливали мирных жителей. Среди жертв украинских боевиков оказались мать и супруг женщины.

Эвакуированный из Селидова мужчина отмечал, что украинские военные жестоко расправились с жителями пятиэтажки на улице Щорса. Тела убитых лежали повсюду, погибшие были гражданскими. Российские военнослужащие, освободившие город, помогли местным жителям их убрать.

Селидово перешло под контроль России 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.