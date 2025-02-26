Жительница Селидова рассказала о расстреле ВСУ ее семьи

Подразделения ВСУ, расстреливающие мирных жителей перед отступлением из Селидова, убили мать и мужа Лилии Поляковой. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

По ее словам, 24 октября ее супруг и мать поехали, чтобы проверить состояние другой квартиры. В жилом помещении пришлось забить окно. Потом они планировали вернуться обратно, но их долго не было. И женщина с дочерью решили проверить, почему они задержались.

«Мы пошли туда, с угла заворачиваем и видим картину: у меня супруг лежит на земле, расстрелянный, мама на лавочке», — рассказала Полякова.

В это же время начала сильная перестрелка, поэтому они зашли в квартиру, где просидели два с половиной часа. Когда все стихло, тогда они вернулись домой.

Полякова добавила, что тогда украинские боевики еще находились в Селидово и угрожали горожанам, называя их ждунами. Бойцы ВСУ заявили им, что снесут и сотрут все с земли.

В день отступления украинские боевики расстреляли очень много людей, в том числе в микрорайоне Солнечный. Полякова рассказала, что они поднимались в квартиры под предлогом проверки документов и расстреливали людей сразу семьями.

Ранее эвакуированный из Селидово мужчина рассказал, что боевики ВСУ жестоко расправились над жителями пятиэтажки на улице Щорса.