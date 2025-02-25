Бойцы ВСУ расстреляли из автоматов почти всех жителей пятиэтажки в Селидове

Украинские войска, отступая из Селидова, жестоко расправились над жителями пятиэтажного дома, расположенного на улице Щорса. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Дмитрий, эвакуированный из города.

По его словам, украинские боевики ломились в квартиры. Те люди, которые молчали и не открывали, остались живы. Если же отозвались или открыли, то бойцы ВСУ открывали огонь, причем стреляли сразу из автоматов и ручных пулеметов.

Очевидец добавил, что замеченных в подъезде или возле этого дома людей тоже застрелили. Он подчеркнул, что над жильцами расправились в одном дворе.

«Убивали, потому что считали оставшихся жителей предателями, врагами народа и сепаратистами», — сказал Дмитрий.

Тела убитых лежали повсюду и все погибшие были гражданскими. Российские военные, освободившие город, помогли местным жителям их убрать.

В начале февраля беженец из Селидова рассказал, что снайпер ВСУ три дня подряд убивал мирных горожан, укрываясь в заброшенных квартирах и на чердаках.