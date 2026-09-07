Беспилотники ВСУ нанесли удар по Закамской зоне Татарстана

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.

На некоторых гражданских и промышленных объектах есть незначительные повреждения от обломков. Жертв и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 300 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

В результате ударов в Белгородской области погибли три мирных жителя. Еще семь человек получили ранения, они находятся на амбулаторном лечении.

В Пермском крае жертвой атаки ВСУ на многоквартирный дом стал один человек. Еще четверо пострадали, им оказали необходимую помощь.

В Севастополе удар беспилотника унес жизни двух человек — мужчины и 15-летней девочки.