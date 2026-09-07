Три человека погибли и семь пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области за минувшие сутки от ударов украинских военных погибли три мирных жителя, еще семеро ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Приношу самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких», — рассказал глава региона.
Семь раненых находятся на амбулаторном лечении. Всего за день ВСУ нанесли 138 ударов по 17 округам региона. Противник применял артиллерию, РСЗО и сбрасывал взрывчатку с дронов.
Силы ПВО сбили и подавили 132 беспилотника. Шуваев отметил слаженную работу военных и призвал жителей сохранять бдительность.
Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 306 украинских дронов над российскими регионами.