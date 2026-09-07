Три человека погибли и семь пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области за минувшие сутки от ударов украинских военных погибли три мирных жителя, еще семеро ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев .

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Приношу самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких», — рассказал глава региона.

Семь раненых находятся на амбулаторном лечении. Всего за день ВСУ нанесли 138 ударов по 17 округам региона. Противник применял артиллерию, РСЗО и сбрасывал взрывчатку с дронов.

Силы ПВО сбили и подавили 132 беспилотника. Шуваев отметил слаженную работу военных и призвал жителей сохранять бдительность.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 306 украинских дронов над российскими регионами.