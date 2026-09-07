Число жертв атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до двух

Развожаев сообщил о двух погибших после атаки БПЛА на Севастополь

Число погибших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Севастополь увеличилось до двух. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, скончался мужчина, которого доставили в реанимацию в состоянии комы.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — написал губернатор.

Спасательная служба зафиксировала повреждения в восьми многоквартирных домах. Губернатор уточнил, что шрапнель посекла фасады и несколько автомобилей. Ударная волна повредила двери и окна, в том числе в детском саду и частном доме.

Утром в понедельник Развожаев сообщал о гибели 15-летней девочки-подростка при ночной атаке беспилотников. Также ранения получили еще три человека.

За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 306 БПЛА над регионами страны.