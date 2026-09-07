Число жертв атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до двух
Развожаев сообщил о двух погибших после атаки БПЛА на Севастополь
Число погибших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Севастополь увеличилось до двух. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, скончался мужчина, которого доставили в реанимацию в состоянии комы.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — написал губернатор.
Спасательная служба зафиксировала повреждения в восьми многоквартирных домах. Губернатор уточнил, что шрапнель посекла фасады и несколько автомобилей. Ударная волна повредила двери и окна, в том числе в детском саду и частном доме.
Утром в понедельник Развожаев сообщал о гибели 15-летней девочки-подростка при ночной атаке беспилотников. Также ранения получили еще три человека.
За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 306 БПЛА над регионами страны.