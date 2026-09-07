Средства ПВО сбили 306 беспилотников ВСУ за ночь в небе над Россией

Ночью на 7 сентября средства ПВО ликвидировали 306 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 20:00 6 сентября до 08:00 7 сентября БПЛА противника уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской и других областей.

Также ВСУ пытались атаковать Крым, Татарстан, Пермский край и Чувашскую Республику. Кроме того, беспилотники перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что ребенок погиб после атаки украинских боевиков на Севастополь. Девочка 2011 года рождения скончалась в машине скорой помощи.