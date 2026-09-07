Один человек погиб и четверо пострадали в Пермском крае при атаке БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Пермском крае жертвой стал один человек и еще четверо получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, четверо пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Для жителей организовали временный пункт размещения. В ближайшее время Фонд капремонта начнет восстановление пострадавшей многоэтажки.

Махонин утонил, что всего в небе над регионом сбили 27 беспилотников. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

«Также в ходе отражения атаки обломки задели частный дом и придомовую территорию. Пострадавших нет», — заключил глава региона.

Всего над территорией России прошлой ночью сбили 306 БПЛА, сообщали в Минобороны.