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    Беспилотник ВСУ убил пенсионера на электровелосипеде в Брянской области

    Фото: РИА «Новости»

    В селе Чуровичи Климовского района из-за атаки ВСУ погиб 76-летний житель Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в «Максе».

    «Мужчина ехал на электровелосипеде, когда его атаковал украинский дрон-камикадзе», — написал губернатор.

    Он добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь.

    Еще один беспилотник ударил по рейсовому микроавтобусу на остановке в поселке Щербиничи Злынковского района. По предварительным данным, никто из семи пассажиров не пострадал. В маршрутке выбиты стекла, серьезно повреждены сиденья и внутренняя обшивка.

    Ранее в поселке Пролетарский Белгородской области из-за атаки беспилотника разрушился и загорелся дом. Погибли супружеская пара и их 24-летняя дочь.

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