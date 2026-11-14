Беспилотник ВСУ убил пенсионера на электровелосипеде в Брянской области

В селе Чуровичи Климовского района из-за атаки ВСУ погиб 76-летний житель Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в «Максе» .

«Мужчина ехал на электровелосипеде, когда его атаковал украинский дрон-камикадзе», — написал губернатор.

Он добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь.

Еще один беспилотник ударил по рейсовому микроавтобусу на остановке в поселке Щербиничи Злынковского района. По предварительным данным, никто из семи пассажиров не пострадал. В маршрутке выбиты стекла, серьезно повреждены сиденья и внутренняя обшивка.

Ранее в поселке Пролетарский Белгородской области из-за атаки беспилотника разрушился и загорелся дом. Погибли супружеская пара и их 24-летняя дочь.