Беспилотник упал на крышу жилого дома в Севастополе

Развожаев: беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе

В Севастополе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, среди жильцов никто не пострадал, их оперативно эвакуировали из здания.

«Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, территорию оцепили. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом», — написал глава Севастополя.

Развожаев призвал горожан сразу звонить по номеру 112 при обнаружении опасных объектов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что жертвами атаки БПЛА на Керченский полуостров стали четыре человека, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура запустила горячую линию для оказания правовой помощи пострадавшим.

Также часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений на электрических сетях.