Часть Крыма осталась без света

Из-за повреждений в электрических сетях в некоторых районах Крыма пропало электричество, аварийно-восстановительные работы начались. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Центрального, Северо-Западного и Южнобережного энергорайонов», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что об ориентировочном времени восстановления электроснабжения населению сообщал дополнительно.

«Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием!» — заключили в «Крымэнерго».

Ранее все округа Херсонской области частично или полностью лишились света. До этого стало известно об отключении 14 муниципальных округов в регионе из-за технологического сбоя в Запорожской области.

Специализированные бригады приступили к локализации повреждения и восстановлению работы инфраструктуры.