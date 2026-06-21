В Крыму запустили горячую линию после гибели людей из-за атаки ВСУ

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Керченский полуостров

В Крыму открыли горячую линию после атаки украинских боевиков на Керченский полуостров. Об этом на платформе «Макс» сообщила региональная прокуратура.

«Обеспечено взаимодействие с ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Для оперативного приема заявлений организована прямая линия», — заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров взял ситуацию под личный контроль.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в воскресенье сообщил о гибели минимум четырех человек после атаки беспилотников ВСУ. Еще 28 жителей получили ранения, власти окажут им всю необходимую помощь.

Минобороны России утром 21 июня сообщало об уничтожении 239 беспилотников ВСУ в небе над регионами страны, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря.