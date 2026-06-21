Аксенов заявил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Четыре человека погибли, 28 получили ранения при атаке беспилотников противника на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

На месте ЧП продолжают работать профильные службы.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 239 украинских беспилотников в небе над Россией. Помимо Крыма, БПЛА уничтожали над Адыгеей и Краснодарским краем, а также над Ростовской, Орловской и другими областями.