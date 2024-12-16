Белоусов назвал самый значимый прорыв в тактике ВС России

Массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
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