Белоусов назвал самый значимый прорыв в тактике ВС России

Белоусов: массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом ВС России

Фото: РИА «Новости»

Массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

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