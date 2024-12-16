Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов в ответ на расширение НАТО

Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному конфликту с НАТО

Следует завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов в качестве ответа на расширение Североатлантического альянса. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов.

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«Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов — как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ», — отметил Андрей Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что ведомство должно быть готово к возможному конфликту с НАТО в Европе, а также к любому развитию ситуации в мире.

Ранее Андрей Белоусов назвал самым значимым прорывом ВС России массовое применение беспилотников.