Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов в ответ на расширение НАТО

Следует завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов в качестве ответа на расширение Североатлантического альянса. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов.
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«Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов — как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ», — отметил Андрей Белоусов.
Министр обороны подчеркнул, что ведомство должно быть готово к возможному конфликту с НАТО в Европе, а также к любому развитию ситуации в мире. Ранее Андрей Белоусов назвал самым значимым прорывом ВС России массовое применение беспилотников.
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