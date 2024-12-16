Белоусов: ВСУ контролируют менее 1% ЛНР и 25-30% других новых регионов России

Армия Украины контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов.

«Украинские войска стремительно теряют остатки контроля над регионами, вошедшими в состав Российской Федерации. В частности, боевики ВСУ присутствуют менее чем в одном проценте территорий Луганской Народной Республики и контролируют 25-30% ДНР, Херсонской и Запорожской областей вместе взятых», — уточнил он.

Министр обороны также подчеркнул, что в 2024 году потери армии Украины превысили 560 тысяч убитыми и ранеными, а с начала проведения спецоперации ВСУ лишились почти миллиона человек.

Президент России Владимир Путин отметил, что в этом году в зоне СВО российские войска освободили 189 населенных пунктов.