Белоусов: после начала СВО потери ВСУ составили почти миллион человек

Потери украинской армии после начала специальной операции составили около миллиона человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

«В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. С начала специальной операции — почти один миллион человек», — сообщил он.

Министр добавил, что за прошлые 12 месяцев в зоне спецоперации ВС России уничтожили более 58 тысяч техники и вооружения, в том числе 18 тысяч — иностранного производства.

«Российские военные нанесли значительный урон ВПК Украины, противник во многом утратил возможность производить боеприпасы, технику и вооружения», — добавил Белоусов.

Ранее министр обороны сообщил, что в настоящее время националисты контролируют 25-30% территории Херсонской и Запорожской областей, а ДНР, а также менее 1% территории ЛНР.