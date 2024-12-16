Белоусов призвал военных быть готовыми к войне с НАТО в ближайшие годы

Минобороны стоит быть готовым к любому развитию ситуации, включая войну с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом сообщил министр Андрей Белоусов на коллегии военного ведомства.

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Для этого, по его словам, необходимо закончить формирование Московского и Ленинградского военных округов, что станет ответом на расширение альянса на восток.