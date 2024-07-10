«Банда войны». Захарова отреагировала на поставки F-16 для Украины
Захарова: поставки F-16 свидетельствуют, что США возглавили «банду войны»
Планы стран Североатлантического альянса передать Украине истребители четвертого поколения F-16 свидетельствуют, что США возглавили «банду войны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — подчеркнула дипломат.
До этого Белый дом распространил совместное заявление Дании, Нидерландов и США, в котором утверждается, что западные страны планируют предоставить Украине целые эскадрильи истребителей F-16. Штаты заявляли, что планируют разместить самолеты на украинской территории. Россия уличила Запад в грубом нарушении обязательств из-за поставок F-16 Украине.
Но несмотря на все громкие заявления, подготовка летчиков ВСУ к пилотированию F-16 оказалась скудной. Кроме того, истребителям опасно даже подниматься в воздух, считают эксперты, потому что российские системы ПВО способны поражать их даже с дальнего расстояния.