«Банда войны». Захарова отреагировала на поставки F-16 для Украины

Захарова: поставки F-16 свидетельствуют, что США возглавили «банду войны»

Фото: Pxhere

Планы стран Североатлантического альянса передать Украине истребители четвертого поколения F-16 свидетельствуют, что США возглавили «банду войны». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — подчеркнула дипломат.

До этого Белый дом распространил совместное заявление Дании, Нидерландов и США, в котором утверждается, что западные страны планируют предоставить Украине целые эскадрильи истребителей F-16. Штаты заявляли, что планируют разместить самолеты на украинской территории. Россия уличила Запад в грубом нарушении обязательств из-за поставок F-16 Украине.

Но несмотря на все громкие заявления, подготовка летчиков ВСУ к пилотированию F-16 оказалась скудной. Кроме того, истребителям опасно даже подниматься в воздух, считают эксперты, потому что российские системы ПВО способны поражать их даже с дальнего расстояния.

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