Запад уличили в грубом нарушении обязательств из-за поставок F-16 Украине

Запад забыл о взятых на себя международных обязательствах, заявляя о поставках вооружений для ударов по территории России. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал президент Владимир Путин по итогам переговоров в Пхеньяне.

Глава государства обратил внимание на позицию США и других стран НАТО по передаче высокоточных систем большого радиуса действий. ВСУ также получат самолеты F-16 и другое аналогичное вооружение и технику, чтобы бить вглубь России.

«И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — сказал Путин.

Он добавил, что речь уже идет не просто о заявлениях, а о конкретных шагах Запада.

«Это уже происходит», — отметил президент России.

В США заявляли, что планируют разместить истребители F-16 на украинской территории. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в подписанном Джо Байденом и Владимиром Зеленским соглашении подчеркнули этот момент.