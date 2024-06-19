Помощник Байдена заявил о плане разместить F-16 на украинской территории

Салливан: план США в том, чтобы разместить истребители F-16 на Украине

Истребители F-16, которые Киев получил от США, разместят на территории Украины. Об этом в интервью PBS заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине», — подчеркнул он.

По словам Салливана, в двустороннем соглашении по безопасности, которое подписали лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, «подчеркивается этот момент».

«Мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине», — указал собеседник PBS.

Накануне, 18 июня, депутат Верховной рады Александра Устинова обвинила США в затягивании по политическим мотивам обучения украинских пилотов работе с истребителями F-16.

Заявление представителя американского Минобороны о том, что украинским военным потребуется более тщательная подготовка перед применением F-16, Устинова назвала смехотворным.

«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», — указала депутат.