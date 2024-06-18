Истребителям не оставят шанса. Украину предупредили о возможностях российской ПВО

Истребителям F-16 Вооруженных сил Украины опасно подниматься в воздух, потому что российские системы ПВО способны поражать их даже с дальнего расстояния. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его прогнозам, получив F-16, украинские военные захотят с их помощью перехватить оснащенные авиабомбами истребители-бомбардировщики Су-34. Однако им помешают российские силы ПВО. Экс предупредил, что зенитный ракетный комплекс С-400 способен наносить удары с больших расстояний.

«Из-за [наземной системы ПВО России] украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в радиусе 100 миль или около того от линии фронта», — предупредил журналист.

Другую преграду в использовании обещанных F-16 назвала депутат Верховной рады Александра Устинова. Она обвинила США в намеренном затягивании обучения пилотов, сообщил RT.