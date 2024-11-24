Президент США Джо Байден рассчитывает до смены власти успеть максимально поддержать Украину, так как следующий хозяин Белого дома может остановить финансирование и принудить ее к переговорам. О плане демократа сообщило агентство Bloomberg .

Избранный президент Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту между Украиной и Россией. Из-за этого Байден, по словам источников агентства, поспешил поддержать страну всеми возможными способами.

В рамках его плана правительство списало ей долг почти на пять миллиардов долларов, ввело санкции против российского Газпромбанка, а Белый дом одобрил передачу противопехотных мин. Снятие ограничений на использование дальнобойных западных вооружений тоже стало частью стратегии Байдена. Конечная цель его программы — показать, что потенциал поддержки не исчерпан.

Однако канадский журналист Аарон Мате связал решение демократа по ударам вглубь России не с искренним стремлением помочь Украине, а с желанием отомстить Трампу за Афганистан. Он обвинил Белый дом в безрассудстве.