США разрешили одному российскому банку обслуживать дипломатов

Диппредставительства за рубежом смогут пользоваться услугами Газпромбанка. Минфин США выпустил генеральную лицензию, сообщила пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Американское правительство ввело санкции против Газпромбанка и еще более 50 кредитных организаций, свыше 40 отечественных регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что новые ограничения должны ограничить России возможности обхода старых рестрикций.

В санкционные списки попали Gazprombank Joint Stock Company и шесть его иностранных дочерних компаний. Одновременно с этим OFAC выпустило две генеральные лицензии. Первая позволила американцам свернуть операции с участием Газпромбанка и предпринять шаги для отказа от долга или акционерного капитала, выпущенных этой кредитной организацией. Второй генлицензией управление гарантировало, что дипломатическая банковская деятельность с участием Газпромбанка сохранится.

Ранее санкции против Газпромбанка ввели правительства Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании. США еще в 2022 году ограничили работу ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и других учреждений.