Источники издания заявили, что Белый дом глубоко обеспокоен успехами России на поле боя в последние недели. Для того, чтобы сдержать наступление, Байден утвердил отправку противопехотных мин «непостоянного» типа, то есть самоликвидирующихся или обезвреживающихся при разрядке батареи.

«При использовании совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне», — сказал один из американских чиновников.

Пентагон счел поставку мин лучшим решением. Однако некоторые люди в окружении Байдена не одобрили их использование из-за высокой опасности для мирных жителей. В 2022 году президент возродил политику эпохи Барака Обамы, которая запрещала передачу и использование американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, но теперь отступился от своих принципов.

Вооруженные силы Украины уже использовали противопехотные мины в зоне проведения спецоперации. Кроме того, они специально сбрасывали «Лепестки» на гражданских в Донецке.