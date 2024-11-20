Отчаявшийся Байден разрешил передать Украине противопехотные мины
WP: Байден поручил отправить на Украину противопехотные мины
Из-за стремительного продвижения российских войск президент США Джо Байден одобрил поставку на Украину противопехотных мин. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Источники издания заявили, что Белый дом глубоко обеспокоен успехами России на поле боя в последние недели. Для того, чтобы сдержать наступление, Байден утвердил отправку противопехотных мин «непостоянного» типа, то есть самоликвидирующихся или обезвреживающихся при разрядке батареи.
«При использовании совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне», — сказал один из американских чиновников.
Пентагон счел поставку мин лучшим решением. Однако некоторые люди в окружении Байдена не одобрили их использование из-за высокой опасности для мирных жителей. В 2022 году президент возродил политику эпохи Барака Обамы, которая запрещала передачу и использование американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, но теперь отступился от своих принципов.
Вооруженные силы Украины уже использовали противопехотные мины в зоне проведения спецоперации. Кроме того, они специально сбрасывали «Лепестки» на гражданских в Донецке.