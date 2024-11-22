Решение Байдена по ATACMS связали с местью Трампу

Журналист Мате: Байден разрешил удары ракетами ATACMS по России из мести

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать Россию ракетами ATACMS, чтобы отомстить своему сопернику Дональду Трампу. Канадский журналист Аарон Мате сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, это справедливое предположение, что он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена», — сказал он.

Журналист обвинил Белый дом в безрассудстве, одержимости Россией и уничтожении Украины. По мнению Мате, президентская администрация Байдена неспособна представить будущее в мире с Европой.

Помимо ракет ATACMS Байден одобрил отправку Украине противопехотных мин «непостоянного» типа для более эффективной обороны. Президента взволновало стремительное продвижение российских войск в ДНР.

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