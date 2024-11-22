Журналист Мате: Байден разрешил удары ракетами ATACMS по России из мести

Президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать Россию ракетами ATACMS, чтобы отомстить своему сопернику Дональду Трампу. Канадский журналист Аарон Мате сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

«Я думаю, это справедливое предположение, что он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена», — сказал он.

Журналист обвинил Белый дом в безрассудстве, одержимости Россией и уничтожении Украины. По мнению Мате, президентская администрация Байдена неспособна представить будущее в мире с Европой.

Помимо ракет ATACMS Байден одобрил отправку Украине противопехотных мин «непостоянного» типа для более эффективной обороны. Президента взволновало стремительное продвижение российских войск в ДНР.