Разрешили Украине бить вглубь России. Что дальше?

В воскресенье вечером мир взорвала новость о том, что Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Правда, об этом не объявили с трибуны Белого дома, а использовали газетенку NYT, которая не гнушается и фейками. Но тут речь не о недостоверной информации, а скорее о прощупывании почвы.

Журналисты сразу же обратились за комментариями в Пентагон, который отказался говорить вообще что-либо, создав ощущение, что военное ведомство США не в курсе и позиции на данный момент у них нет.

Американское военное руководство, скорее всего, адекватнее деда Байдена (и тех, кто за ним стоит), и Пентагон, понимая последствия подобного решения, твердо был против ударов вглубь России. Военные понимают, чем может это закончиться и что может развязать такое решение. Политика политикой, но разгребать потом это не тем, кто сидит в теплых креслах Белого дома.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Я напомню, что последнее решение Байдена — срочно отправить всю оставшуюся по решению 46-го президента США помощь Киеву. Успеть отправить остатки до инаугурации Трампа. Это раз. Теперь вот со страниц СМИ (!) мы получаем данные, что дают разрешение стрелять вглубь РФ. Telegram-каналы выкладывают карты с городами, до которых дотянутся дальнобойные ракеты. И среди этих городов — Москва. Зачем-то наши же начинают разводить панику.

При том что Россия, как всегда, реагирует без истерик. Наш МИД напомнил, что Владимир Путин еще в сентябре сказал, чем будет грозить хоть один удар дальнобойным оружием по территории РФ. Он сказал один раз: это равно вовлечению в конфликт непосредственно стран НАТО, мы будем отвечать сообразно ситуации и угрозам. В общем-то, тут и добавить нечего.

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Global Look Press

И тут еще Англия и Франция, верные собачки Байдена, тявкнули, что, мол, тоже поддерживают и разрешают. Забыли ребята, как только на прошлой неделе наши военные корабли отрабатывали стрельбы между Лондоном и Парижем в Ла-Манше. Кажется, сигнал был очень четким. Ребята, ау, наш северный флот с «Цирконами» на борту — у ваших берегов. У нас, как всегда, все спокойно, уверенно и очень показательно. Нам не надо ныть в запрещенных или разрешенных соцсетях и кидать громкие фразы. Мы просто делаем. Иногда еще более спокойно реагируем. Кстати, сын Трампа как раз разразился тирадой по поводу решения бить вглубь России. С восклицательными знаками и стенаниями написал, что американский ВПК хочет втянуть всех в третью мировую.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Уходящий Байден делает все, чтобы дестабилизировать обстановку. Чтобы Трампу пришлось разруливать это все из слабой позиции. Потому что Россия предпримет меры, тут сомневаться не приходится. И даже если мир будет достигнут, Трамп будет выглядеть не как победоносный миротворец, а как тот, кому пришлось идти на уступки. Потом республиканцев можно будет обвинить в проигрыше, и вот это вот любимое: «Американские налогоплательщики бла-бла-бла» — мол, оплатили сами же провал.

С другой стороны, Америка отлично умеет переписывать историю и там рядовые граждане до сих пор уверены, что именно США победили во Второй мировой (которая на территории Штатов не велась, то есть у рядового американца нет этой боязни «повторения», они не видели собственные разрушенные города и миллионы жертв, в том числе мирных, нет у них этого сознания, у них есть только одно: мы тогда победили и спасли мир), поэтому пока демократы играют именно в «победу», которой намерены лишить Трампа.

Фото: Ron Sachs — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но политические последствия — это одно. Адекватный ответ России — это уже совсем другое. Что конкретно будет делать наша страна? Не придется ли поджать хвост всем этим громкоговорителям с трибун? Думаю, сейчас впишется Орбан (оплот адекватности в Европе). Его хотя бы слушают. Англия для нас уже потеряна в плане хоть какого-то диалога, а у Макрона там недавно случилась истерика, он вдруг вспомнил, что Франция почти потеряла суверенитет. Похоже, тут уже пути назад нет, раз Франция все-таки не опровергает свое разрешение на удары Украины вглубь России. Буквально за ночь с воскресенья на понедельник там уже начались разговоры: вот этими ракетами можно будет бить, а вот этими нельзя, то есть громкое заявление сделали, а потом пошла возня мышиная. Надо же понимать, что ситуацию на фронте это не изменит (у нас вон по стране катается выставка трофейных вооружений НАТО, а бойцы говорят, что их «Леопарды» «хорошо горят»). А к Новому году всегда так: начинает закручиваться вихрь событий со срочных решений, посмотрим, каков будет новый виток спирали.