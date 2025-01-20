Авиационную опасность объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — призвал он.

При нахождении на улице рекомендуется зайти в ближайшее здание или укрытие.

Несколько дней назад после атаки дронов на нефтебазе Воронежской области вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров. В ликвидации пламени участвовали пожарные поезда. В регионе ввели режим ЧС.

Минувшей ночью над территорией России сбили 31 беспилотник. В Казани обломок дрона упал возле жилого дома. Боевики пытались атаковать промышленные объекты в Татарстане.