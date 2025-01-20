На загоревшейся после атаки ВСУ нефтебазе под Воронежем потушили два резервуара

РИА «Новости»: на лискинской нефтебазе под Воронежем потушили два резервуара

На нефтебазе в Воронежской области потушили два резервуара из четырех, загоревшихся после атаки беспилотников ВСУ. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«По состоянию на 08.00 мск понедельника, на нефтебазе продолжают гореть два резервуара на площади около 2300 квадратных метров», — уточнил собеседник агентства.

Пожарные пытаются ликвидировать пламя при помощи пенных атак. Вокруг емкостей возводят обвалования с помощью мешков с песком, чтобы не произошло повторных возгораний. Резервуары охлаждают лафетами стволами.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в минувший четверг заявил, что ночью регион атаковали более 10 украинских беспилотников. Большая часть ударов пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах вели усиленные пожарные расчеты. Из двух соседних регионов прибыли дополнительные силы.