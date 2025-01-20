Более 30 дронов ВСУ сбили над Россией за ночь

Над Брянской областью перехватили 14 дронов, над Калужской — шесть. Еще три БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над Курской, два — над Рязанской. Над Орловской областью сбили два беспилотника и один — над Татарстаном.

Рано утром 20 января самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Ташкент — Казань, не смог приземлиться из-за плана «Ковер» в городе. По данным Telegram-канала Shot, его вводили из-за угрозы атаки БПЛА.

Жители Казани сообщали о громких звуках взрывов в городе. Одна очевидица рассказала, что слышала удар в Советском районе. До этого СМИ заявили о попытке украинских войск атаковать предприятия в Авиастроительном районе.