В Казани обломок дрона рухнул возле жилого дома

Обломок дрона рухнул рядом с жилым домом на улице Можайского в Казани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — отметили в администрации.

В Татарстане утром 20 января пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты. Дроны нейтрализовали. Сейчас все предприятия продолжают функционировать в обычном режиме. Среди жителей никто не пострадал.

Жители Казани сообщали, что слышали громкие звуки взрывов в городе, в том числе в Советском районе. По данным Telegram-канал Mash, украинские беспилотники попытались атаковать предприятия в Авиастроительном районе.

Ранее обломки украинского БПЛА рухнули на территории предприятия в Калуге. Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 31 беспилотник.