В Казани обломок дрона рухнул возле жилого дома
Мэрия Казани: обломок беспилотника упал возле жилого дома на улице Можайского
Обломок дрона рухнул рядом с жилым домом на улице Можайского в Казани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
«Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — отметили в администрации.
В Татарстане утром 20 января пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты. Дроны нейтрализовали. Сейчас все предприятия продолжают функционировать в обычном режиме. Среди жителей никто не пострадал.
Жители Казани сообщали, что слышали громкие звуки взрывов в городе, в том числе в Советском районе. По данным Telegram-канал Mash, украинские беспилотники попытались атаковать предприятия в Авиастроительном районе.
Ранее обломки украинского БПЛА рухнули на территории предприятия в Калуге. Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 31 беспилотник.