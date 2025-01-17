Режим ЧС ввели в Лискинском районе Воронежской области из-за пожара на нефтебазе

Режим ЧС ввели в Лискинском районе из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале .

Эта мера, по его словам, позволит быстрее устранить последствия атаки беспилотников, произошедшей накануне. За ночь спасатели не допустили распространения огня.

Работает крупная группировка МЧС, в том числе пожарные поезда. На помощь отправили дополнительные силы из соседних регионов. Угрозы местным жителям нет, никто не пострадал, дефицита горюче-смазочных материалов в области нет.

Над Воронежской областью в ночь на 16 января силы противовоздушной обороны сбили семь вражеских беспилотников. Еще 20 дронов уничтожили над Белгородской, Тамбовской и Курской областями.