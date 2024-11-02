Российские войска приблизились к пригороду оккупированного Вооруженными силами Украины Курахова в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Рогов заявил, что российские силы успешно продвигаются на Южно-Донецком направлении: к северу от Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. Благодаря этому произошел обвал линии фронта противника.

«Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР», — подчеркнул Рогов.

Войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахова, а также в населенные пункты Ильинка и Степановка, находящиеся на северном берегу реки Волчьей, в непосредственной близости от Курахова. Идет операция по ликвидации и подавлению последних изолированных очагов сопротивления, которые оказывают украинские боевики. Рогов сообщил, что в ВСУ началась паника.

Ранее Вооруженные силы России освободили Леонидовку в Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль Новоукраинку и Шахтерское в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на численное превосходство российских войск.