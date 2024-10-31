В ВСУ началась паника. Сырский срочно помчался в Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, чтобы остановить панику среди украинских военных. Об этом заявил РИА «Новости» член Общественной палаты Владимир Рогов.
«Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», — сообщил он.
При этом, по его словам, визит главнокомандующего в украинских медиа пытались выдать за плановый.