В ВСУ началась паника. Сырский срочно помчался в Запорожье

Рогов: Сырский приехал в Запорожскую область, чтобы остановить панику в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, чтобы остановить панику среди украинских военных. Об этом заявил РИА «Новости» член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», — сообщил он.

При этом, по его словам, визит главнокомандующего в украинских медиа пытались выдать за плановый.

Ранее он рассказал, что ВСУ оборудовали главную линию обороны в регионе прямо через временно подконтрольные им города с мирными жителями, чтобы оставить российским военным одни руины.