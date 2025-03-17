Алаудинов сообщил об успехах ВС России под Сумами

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения успешно продвигаются вперед. Часть бойцов уже находятся на территории Сумской области, сказал он в эфире телеканала «Россия 1» .

«По самой обстановке я скажу: ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — подчеркнул Алаудинов.

В середине марта российские военные освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области. ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов в курском приграничье за неделю, в плен сдались 30 военнослужащих. В одном из Telegram-каналов появилось видео с выпадающими из подбитой БРДМ украинскими боевиками.

С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 371 человека, включая 14 детей. В пунктах временного размещения на территории региона разместили 220 жителей, они получают необходимую поддержку и помощь. Остальные уехали к близким и родным.