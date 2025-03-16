ВСУ потеряли больше двух тысяч бойцов в Курской области за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли больше двух тысяч военных за неделю в Курской области

За неделю заключительного наступления ВС России в Курской области противник потерял больше 2040 военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства обороны.

За период с 8 по 14 марта российским бойцам удалось освободить 31 населенный пункт, в числе которых — Суджа, Николаевка, Лебедевка, Косица, Второй Княжий, Мирный, Колмаков, Замостье и другие.

Потери ВСУ в живой силе составили больше 2040 человек, 30 человек сдались в плен. Также противник лишился семи танков и 19 БМП, 24 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин, 37 пунктов управления БПЛА и пяти складов.

Ранее стало известно, что российские военные окружили подразделение ВСУ численностью более 100 человек на западе Суджи. По словам офицера с позывным Витязь, по ним работает артиллерия.