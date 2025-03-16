Более 370 человек вывезли из освобожденных населенных пунктов Курской области

Хинштейн: с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезли 371 человека

В период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли 371 человек, в том числе 14 детей. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Продолжаем работу по эвакуации мирных жителей. Всего из освобожденных населенных пунктов с 12 марта вывезли 371 человека, среди них — 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировали 70 человек», — написал он.

Хинштейн отметил, что 220 жителей разместили в ПВР на территории области, где им оказывают необходимую поддержку и помощь. Остальных забрали к себе близкие и родные.

«Работа по эвакуации мирных жителей идет безостановочно. Всех осматривают психологи и медики, людям выдают еду и гуманитарные наборы, оказывается юридическая консультация», — добавил врио губернатора.

После того как российские военные освободили город Суджу, началась эвакуация мирных жителей.